Ядерна зброя Росії — чи готовий Путін використати озброєння проти України

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен заявив, що кожну "червону лінію" вже перетнули і з російського боку нічого суттєвого не сталося щодо використання ядерної зброї. Натомість Україна повинна бити вглиб РФ.

Про це Чіп Чепмен розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Відповідаючи на питання, чи буде достатньо для Заходу просто передати Україні додаткові системи ППО, не дозволяючи при цьому завдавати ударів вглиб Росії, Чепмен сказав, що Україна повинна бити по території РФ. Водночас він додав, що використання різних систем для ударів по аеродромах та військових позиціях — це вже політичні питання.

"Страх ескалації з боку Росії був завжди. Але ми побачили, завдяки операції на Курщині, що багато з цього було перебільшено із західного погляду", — додав колишній військовий.

Генерал-майор описав ситуацію словами колишнього генсека НАТО Дорджа Роберстона та сказав, що Путін був би змушений відступати з України лише через відсутність західної обережності.

"Нам потрібна ця відсутність обережності, інакше це стане самоутриманням через страх ескалації. Ці страхи стримують нас, але насправді кожну "червону лінію" вже перетнули. З російського боку нічого суттєвого не сталося", — наголосив Чепмен.

За його словами, завжди є страх перед ядерною ескалацією, але це перебільшено і зараз використання ядерної зброї не є актуальним.

"Отже, насамперед політикам, які ухвалюють рішення, потрібно забути про обережність, аби дати Україні можливість перемогти. Зокрема, завдяки ударам вглиб Росії", — сказав він.