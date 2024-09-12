Ядерное оружие России — готов ли Путин использовать вооружение против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен заявил, что каждую "красную линию" уже пересекли и с российской стороны ничего существенного не произошло по использованию ядерного оружия. Сейчас Украина должна бить вглубь РФ.

Об этом Чип Чепмен рассказал в интервью 24 каналу.

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Отвечая на вопрос, достаточно ли для Запада просто передать Украине дополнительные системы ПВО, не позволяя при этом наносить удары вглубь России, Чепмен сказал, что Украина должна бить по территории РФ. В то же время он добавил, что использование различных систем для ударов по аэродромам и военным позициям — это уже политические вопросы.

"Страх эскалации со стороны России был всегда. Но мы увидели, благодаря операции на Курщине, что многое из этого было преувеличено с западной точки зрения", — добавил бывший военный.

Генерал-майор описал ситуацию словами бывшего генсека НАТО Дорджа Роберстона и сказал, что Путин был вынужден отступать из Украины только из-за отсутствия западной осторожности.

"Нам нужно это отсутствие осторожности, иначе это станет самоудержанием из-за страха эскалации. Эти страхи сдерживают нас, но на самом деле каждую "красную линию" уже пересекли. С российской стороны ничего существенного не произошло", — подчеркнул Чепмен.

По его словам, всегда есть страх перед ядерной эскалацией, но это преувеличенное и сейчас использование ядерного оружия не актуально.

"Следовательно, прежде всего политикам, которые принимают решение, нужно забыть об осторожности, чтобы дать Украине возможность победить. В частности, благодаря ударам вглубь России", — сказал он.