Коваленко прокоментував ядерні загрози Росії та їхню тактику залякування Заходу

Ядерна зброя Росії. Фото: росЗМІ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував спроби Росії залякати Захід ядерною зброєю та прямим воєнним конфліктом. Він наголосив, що це єдина тактика, яку використовують окупанти.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у суботу, 14 вересня.

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Коваленко наголосив, що Москва завжди так робить, коли Захід може здійснити успішне рішення, яке може серйозно зашкодити режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Втім — це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія — головні сили, від яких залежна Росія", — зазначив керівник ЦПД.

За його словами, удари західною зброєю вглиб РФ пришвидшать воєнну поразку режиму, і стимулюватимуть Путіна до миру.

Коваленко наголосив, що відсутність цього рішення тільки наблизить можливу війну в країнах НАТО, а також зросте імовірність російської агресії в Балтії через декілька років.

"Путін залякує, бо сам боїться. Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі прекрасно знають. Він просто намагається вплинути на суспільства", — додав керівник ЦПД.