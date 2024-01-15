Залужный обсудил военное сотрудничество с итальянским адмиралом Драгоне

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

О чем говорили командующие

Также Залужный пригласил адмирала Драгоне в Украину, чтобы поработать вместе на пунктах управления и в бригадах ВСУ.

"Отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которую Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи. Поблагодарил за всестороннюю поддержку в борьбе с российской агрессией", — отметил он.

Скриншот сообщения из Telegram Валерия Залужного

Напомним, ранее Валерий Залужный подтвердил сбитие над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.