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Залужный обсудил военное сотрудничество с итальянским адмиралом Драгоне

15 января 2024 17:38
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Залужный обсудил военное сотрудничество с итальянским адмиралом Драгоне
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В ходе беседы они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

Об этом он написал в своем Telegram.

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Также Залужный пригласил адмирала Драгоне в Украину, чтобы поработать вместе на пунктах управления и в бригадах ВСУ.

"Отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которую Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи. Поблагодарил за всестороннюю поддержку в борьбе с российской агрессией", — отметил он.

о чем Залужный говорил с итальянским командующим
Скриншот сообщения из Telegram Валерия Залужного

Напомним, ранее Валерий Залужный подтвердил сбитие над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также Залужный побывал на юге Украины. Там он провел работу с командующими направлениями и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. 

Италия
ВСУ
Валерий Залужный
военные
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война в Украине

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