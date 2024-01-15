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Залужний обговорив вийськове співробітництво з італійським адміралом Драгоне

15 січня 2024 17:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний обговорив вийськове співробітництво з італійським адміралом Драгоне
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з з начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Також Залужний запросив адмірала Драгоне до України та разом попрацювати на пунктах управління і в бригадах ЗСУ.

"Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією", — зазначив він. 

про що Залужний говорив з італійським командувачем
Скриншот допису з Telegram Валерія Залужного

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також Залужний побував на півдні України. Там він провів роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.

Італія
ЗСУ
Валерій Залужний
військові
люди
війна в Україні

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