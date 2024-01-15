Залужний обговорив вийськове співробітництво з італійським адміралом Драгоне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив телефоном з з начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.

Про це він написав у своєму Telegram.

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Також Залужний запросив адмірала Драгоне до України та разом попрацювати на пунктах управління і в бригадах ЗСУ.

"Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Валерія Залужного

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також Залужний побував на півдні України. Там він провів роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.