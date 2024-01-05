Залужный обсудил с генералом Каволи противодействие массированным обстрелам противника
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Стороны обсудили противодействие массированным обстрелам противника.
Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.
Разговор Залужного с Каволи
Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте. По его словам, оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Залужный отметил, что ВСУ продолжают ведение оборонных операций, концентрируются на отражении атак российских оккупантов и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике.
Стороны обсудили возможные действия врага, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы.
"Отдельно остановились на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией", — добавил Залужный.
Напомним, вчера, 4 января, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с руководством ВСУ и Минобороны начал рассмотрение правительственного законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета. На первом обсуждении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.
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