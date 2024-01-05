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Залужний обговорив з генералом Каволі протидію масованим обстрілам противника

5 січня 2024 20:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний обговорив з генералом Каволі протидію масованим обстрілам противника
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Сторони обговорили протидію масованим обстрілам противника.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті. За його словами, оперативно-стратегічна обстановка залишається складною, але контрольованою. Залужний наголосив, що ЗСУ продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак російських окупантів та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці. 

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Валерій Залужний та Крістофер Каволі. Фото: t.me/CinCAFU

Сторони обговорили можливі дії ворога, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців. 

"Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Акцентував увагу на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", — додав Залужний.

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Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 4 січня, парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони почав розгляд урядового законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військового обліку. На першому обговоренні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

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