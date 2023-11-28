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Вместо Даздрапермы и Октябрины — в РФ придумывают странные имена детям

28 ноября 2023 15:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вместо Даздрапермы и Октябрины — в РФ придумывают странные имена детям
Новорожденная девочка с именем Россия. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России под влиянием военной пропаганды граждане называют детей патриотическими именами. Среди самых популярных – Арсина, Святосия, Донесса и Вова Путин.

Об этом сообщают российские СМИ.

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​Новые патриотические имена для новорожденных россиян

Вместо известных всем Даздрапермы и Октябрины, прославляющие русский праздник первого мая и Октябрьскую революцию, на замену пришли новые имена. В частности, теперь детей в РФ называют Арсиной, Вовой Путиным и даже Россия-Святосия-Святороссия.

В Ульяновской области родители окрестили ребенка Арсина. Имя новорожденной расшифровывается как "Армия — сила народа". Арсина стала уже седьмым ребёнком семейной пары.

Также упоминается имя Россия. Так назвали родители свою дочь на Ямале. А уже в Татарстане пошли еще дальше и дали дочери тройное имя Россия-Святосия-Святороссия.

Младенец, названный Россия-Святосия-Святороссия
Младенец, названный Россия-Святосия-Святороссия. Фото: Telegram "Сталингулаг"

Новопридуманные имена, мешающие в жизни

Однако иногда такие патриотические имена для детей мешают им жить. Ребенка из Владимирской области родители в 2016 году назвали Путиным. Однако в 2023 году решили переименовать.

Также граждане с фамилией Путин повторяют популярное имя диктатора и называют детей Владимирами. Один из таких случаев произошел в этом году в Санкт-Петербурге.

В прошлом году, по информации российских СМИ, новорожденную девушку в Петербурге назвали Донесса.

Напомним, в Мелитополе появилась реклама юридических услуг, в которой предлагают при смене паспорта русифицировать фамилии. И приводят пример: сменить украинскую фамилию Галушко на российский вариант Глушкова.

Добавим, что российские СМИ распространяют новые фейки об Украине. Пропагандисты заявляют, что американские букмекеры делают ставки на политические убийства в Украине.

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