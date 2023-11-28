Замість Даздрапєрми і Октябріни — в РФ вигадують дивакуваті імена дітям
У Росії під впливом військової пропаганди громадяни називають дітей патріотичними іменами. Серед найпопулярніших Арсіна, Святосія, Донеса та Вова Путін.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Нові патріотичні імена для новонароджених росіян
Замість відомих усім Даздрапєрми і Октябріни, що прославляють російське свято першого травня і Жовтневу революцію, на заміну прийшли нові імена. Зокрема, тепер дітей у РФ називають Арсіною, Вовою Путіним і навіть Росія-Святосія-Святоросія.
В Ульянівській області батьки назвали дитину Арсіна. Ім'я новонародженої розшифровується як "Армія — сила народу". Арсіна стала вже сьомою дитиною сімейної пари.
Також згадується ім'я Росія. Так назвали батьки свою доньку на Ямалі. А вже у Татарстані пішли ще далі і дали дочці потрійне ім'я Росія-Святосія-Святоросія.
Нововигадані імена, що заважають у житті
Однак іноді такі патріотичні імена для дітей заважають їм жити. Дитину з Володимирської області батьки у 2016 році назвали Путіним. Проте у 2023 році вирішили перейменувати.
Також громадяни з прізвищем Путін, повторюють популярне ім'я диктатора і називають дітей Володимирами. Один із таких випадків стався цього року у Санкт-Петербурзі.
Минулого року, за інформацією російських ЗМІ, новонароджену дівчину в Петербурзі назвали Донесса.
Нагадаємо, у Мелітополі з’явилася реклама юридичних послуг, в якій пропонують при зміні паспорта русифікувати прізвища. І наводять приклад: змінити українське прізвище Галушко на російський варіант Глушкова.
Додамо, російські ЗМІ розповсюджують нові фейки про Україну. Пропагандисти заявляють, нібито американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні.
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