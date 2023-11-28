Замість Даздрапєрми і Октябріни — в РФ вигадують дивакуваті імена дітям

Новонароджена дівчинка з ім'ям Росія. Фото: росЗМІ

У Росії під впливом військової пропаганди громадяни називають дітей патріотичними іменами. Серед найпопулярніших Арсіна, Святосія, Донеса та Вова Путін.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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​Нові патріотичні імена для новонароджених росіян

Замість відомих усім Даздрапєрми і Октябріни, що прославляють російське свято першого травня і Жовтневу революцію, на заміну прийшли нові імена. Зокрема, тепер дітей у РФ називають Арсіною, Вовою Путіним і навіть Росія-Святосія-Святоросія.

В Ульянівській області батьки назвали дитину Арсіна. Ім'я новонародженої розшифровується як "Армія — сила народу". Арсіна стала вже сьомою дитиною сімейної пари.

Також згадується ім'я Росія. Так назвали батьки свою доньку на Ямалі. А вже у Татарстані пішли ще далі і дали дочці потрійне ім'я Росія-Святосія-Святоросія.

Немовля, назване Росія-Святосія-Святоросія. Фото: Telegram "Сталингулаг"

Нововигадані імена, що заважають у житті

Однак іноді такі патріотичні імена для дітей заважають їм жити. Дитину з Володимирської області батьки у 2016 році назвали Путіним. Проте у 2023 році вирішили перейменувати.

Також громадяни з прізвищем Путін, повторюють популярне ім'я диктатора і називають дітей Володимирами. Один із таких випадків стався цього року у Санкт-Петербурзі.

Минулого року, за інформацією російських ЗМІ, новонароджену дівчину в Петербурзі назвали Донесса.

​Нагадаємо, у Мелітополі з’явилася реклама юридичних послуг, в якій пропонують при зміні паспорта русифікувати прізвища. І наводять приклад: змінити українське прізвище Галушко на російський варіант Глушкова.

Додамо, російські ЗМІ розповсюджують нові фейки про Україну. Пропагандисти заявляють, нібито американські букмекери роблять ставки на політичні вбивства в Україні.