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Зарплата до 125 тыс. грн — бригада Азов ищет военного психолога

7 декабря 2023 09:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зарплата до 125 тыс. грн — бригада Азов ищет военного психолога
Бойцы полка "Азов". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине появилась вакансия военного психолога для бригады "Азов". Предлагают денежное вознаграждение в размере до 125 тыс. грн.

Соответствующую вакансию обнародовали на сайте по поиску работы Work.ua.

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Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины ищет специалистов психологической помощи в батальоны и другие подразделения. Зарплату обещают в размере от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн.

Обязанностями станут:

  • предоставление психологической поддержки военнослужащим в сложной военной ситуации;
  • проведение индивидуальных консультаций и психологических тестирований;
  • разработка и реализация психологических программ по повышению эффективности военнослужащих;
  • подготовка отчетов и анализ результатов работы.

Среди требований — высшее психологическое образование, знание методов и техник психологической поддержки, умение работать со стрессовыми и кризисными ситуациями, отличные коммуникационные и межличностные навыки, ответственность и умение работать в команде. Также преимуществом для кандидата будет знание английского.

В "Азове" предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Также для действующих военнослужащих предоставляется возможность перевода.

В то же время специалист может исполнять обязанности в зоне проведения боевых действий — в таком случае обещают денежную надбавку в размере 3300 грн в день.

За подробностями по работе можно обратиться по номеру 073-033-43-08.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Напомним, что на одном из украинских сайтов появилось объявление о вакансии в бригаду "Азов", которая ищет пилотов FPV-дронов. Обещают зарплату в размере от 25 до 125 тысяч гривен с доплатой при условии пребывания в зоне боевых действий.

Также мы писали, что полк "Азов" разыскивает мотивированных бойцов, медработников и специалистов в службы обеспечения. При этом указано, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.

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