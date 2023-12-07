Зарплата до 125 тис. грн — бригада Азов шукає військового психолога

Бійці полку "Азов". Фото: скриншот з відео

В Україні з'явилася вакансія військового психолога для бригади "Азов". Пропонують грошову винагороду в розмірі до 125 тис. грн.

Відповідну вакансії оприлюднили на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Бригада "Азов" Національної гвардії України шукає фахівців з психологічної допомоги в батальйони та інші підрозділи. Зарплату обіцяють в розмірі від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

Обов'язками стануть:

надання психологічної підтримки військовослужбовцям у складній воєнній ситуації;

проведення індивідуальних консультацій та психологічних тестувань;

розробка та реалізація психологічних програм для підвищення ефективності військовослужбовців;

підготовка звітів та аналіз результатів роботи.

Серед вимог — вища психологічна освіта, знання методів та технік психологічної підтримки, вміння працювати зі стресовими ситуаціями та кризовими ситуаціями, відмінні комунікаційні та міжособисті навички, відповідальність і вміння працювати у команді. Також перевагою для кандидата буде знання англійської мови.

Натомість у "Азові" пропонують офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Також для чинних військовослужбовців надається можливість переведення.

Водночас фахівець може виконувати обов’язки зоні проведення бойових дій — в такому випадку обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн на день.

За подробицями щодо роботи можна звернутися за номером 073-033−43−08.

Скриншот вакансії на Work.ua

Нагадаємо, що на одному з українських сайтів з'явилося оголошення про вакансію до бригади "Азов", яка шукає пілотів FPV-дронів. Обіцяють зарплатню у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень, з доплатою за умови перебування у зоні бойових дій.

Також ми писали, що полк "Азов" розшукує вмотивованих бійців, медпрацівників та спеціалістів до служб забезпечення. При цьому вказано, що попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов'язкові.