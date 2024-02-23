Ослепленный "Баян" — что известно о сбитом над Азовским морем российском самолете А-50

Один из российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Фото: росСМИ

Сегодня Воздушные Силы ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с тактическим позывным "Баян". Для Воздушно-космических сил страны-агрессора потеря такой машины очень критична, поскольку теперь украинские защитники лишили Россию "Очей".

Чем опасен и что представляет собой ослепленный ВСУ "Баян" — читайте в материале Новини.LIVE.

Самолет не построен "с нуля"

А-50 взлетает с аэродрома "Кубинка" в Московской области. Источник: скриншот

А-50 был построен в 1978 году в Таганроге, на базе военно-транспортного самолета Ил-76, как замена предшественнику, Ту-126. Самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке.

А-50 на аэродроме "Оленья" в Мурманской области. Источник: росСМИ

Если говорить проще, А-50 — это "глаза" оккупантов. На нем установлен трехкоординатный радар "Шмель" с пассивным каналом пеленгации, позволяющий ему наводить цели и осуществлять сигнальное сопровождение как истребителей, так и ракет. Он способен патрулировать на высоте до 10 км и имеет дальность полета в 5000 км.

Источник: t.me/uawarinfographics

Что говорят о сбитии самолета в Украине

Сегодняшнее сбитие одного из таких самолетов прокомментировали в ГУР, опубликовав маршрут полета уничтоженной машины. На опубликованных ведомством данных, видно, что А-50 летал вблизи акватории Азовского моря, недалеко от Ейска Краснодарского края и Ростова-на-Дону.

Маршрут полета уничтоженного самолета А-50 Источник: ГУР

В ведомстве отметили, что стоимость такого судна, которого в России осталось очень мало, составляет 350 миллионов долларов. Падение машины прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сообщение Сырского. Источник: Telegram Александра Сырского

Напомним, что один из таких самолетов уже был уничтожен в январе : машина была на боевом дежурстве в районе Кирилловки Запорожской области. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после потери А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.