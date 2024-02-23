Ослепленный "Баян" — что известно о сбитом над Азовским морем российском самолете А-50
Сегодня Воздушные Силы ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с тактическим позывным "Баян". Для Воздушно-космических сил страны-агрессора потеря такой машины очень критична, поскольку теперь украинские защитники лишили Россию "Очей".
Чем опасен и что представляет собой ослепленный ВСУ "Баян" — читайте в материале Новини.LIVE.
Самолет не построен "с нуля"
А-50 был построен в 1978 году в Таганроге, на базе военно-транспортного самолета Ил-76, как замена предшественнику, Ту-126. Самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке.
Если говорить проще, А-50 — это "глаза" оккупантов. На нем установлен трехкоординатный радар "Шмель" с пассивным каналом пеленгации, позволяющий ему наводить цели и осуществлять сигнальное сопровождение как истребителей, так и ракет. Он способен патрулировать на высоте до 10 км и имеет дальность полета в 5000 км.
Что говорят о сбитии самолета в Украине
Сегодняшнее сбитие одного из таких самолетов прокомментировали в ГУР, опубликовав маршрут полета уничтоженной машины. На опубликованных ведомством данных, видно, что А-50 летал вблизи акватории Азовского моря, недалеко от Ейска Краснодарского края и Ростова-на-Дону.
В ведомстве отметили, что стоимость такого судна, которого в России осталось очень мало, составляет 350 миллионов долларов. Падение машины прокомментировал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Напомним, что один из таких самолетов уже был уничтожен в январе : машина была на боевом дежурстве в районе Кирилловки Запорожской области. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, после потери А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.
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