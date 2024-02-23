Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50 arrow

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50

23 лютого 2024 21:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50
Один з російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні Повітряні Сили ЗСУ збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з тактичним позивним "Баян". Для Повітряно-космічних сил країни-агресорки втрата такої машини дуже критична, оскільки тепер українські оборонці позбавили Росію "очей". 

Чим небезпечний та що собою являє засліплений ЗСУ "Баян" — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Літак не побудований "з нуля"

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50
А-50 злітає з аеродрому "Кубінка" в Московській області. Джерело: скриншот

А-50 було побудовано у 1978 році у Таганрозі, на базі військово-транспортного літака Іл-76, як заміну попереднику, Ту-126. Літак призначено для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, а також оповіщення командних пунктів про повітряну та надводну обстановку.

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50
А-50 на аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Джерело: росЗМІ

Якщо говорити простіше, А-50 — це "очі" окупантів. На ньому встановлено трикоординатний радар "Джміль" з пасивним каналом пеленгації, який дозволяє йому наводити цілі та здійснювати сигнальний супровід як винищувачів, так і ракет. Він здатен патрулювати на висоті до 10 км та має дальність польоту у 5000 км.

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50
Джерело: t.me/uawarinfographics

Що кажуть про збиття літака в Україні

Сьогоднішнє збиття одного з таких літаків прокоментували у ГУР, опублікувавши маршрут польоту знищеної машини. На опублікованих відомством даних видно, що А-50 літав поблизу акваторії Азовського моря, неподалік від Єйська Краснодарського краю та Ростова-на-Дону.

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50
Маршрут польоту знищеного літака А-50. Джерело: ГУР

У відомстві зауважили, що вартість такого судна, яких у Росії залишилось дуже мало, становить 350 мільйонів доларів. Падіння машини прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50 - фото 5
Допис Сирського. Джерело: Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, що один з таких літаків вже було знищено у січні: машина була на бойовому чергуванні у районі Кирилівки Запорізької області. За словами голови ГУР  Кирила Буданова, після втрати А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків. 

ЗСУ
літак
Україна
війна в Україні
Росія
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

Актуальне по темі