Засліплений "Баян" — що відомо про збитий над Азовським морем російський літак А-50

Один з російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Фото: росЗМІ

Сьогодні Повітряні Сили ЗСУ збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з тактичним позивним "Баян". Для Повітряно-космічних сил країни-агресорки втрата такої машини дуже критична, оскільки тепер українські оборонці позбавили Росію "очей".

Чим небезпечний та що собою являє засліплений ЗСУ "Баян" — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Літак не побудований "з нуля"

А-50 злітає з аеродрому "Кубінка" в Московській області. Джерело: скриншот

А-50 було побудовано у 1978 році у Таганрозі, на базі військово-транспортного літака Іл-76, як заміну попереднику, Ту-126. Літак призначено для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, а також оповіщення командних пунктів про повітряну та надводну обстановку.

А-50 на аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Джерело: росЗМІ

Якщо говорити простіше, А-50 — це "очі" окупантів. На ньому встановлено трикоординатний радар "Джміль" з пасивним каналом пеленгації, який дозволяє йому наводити цілі та здійснювати сигнальний супровід як винищувачів, так і ракет. Він здатен патрулювати на висоті до 10 км та має дальність польоту у 5000 км.

Джерело: t.me/uawarinfographics

Що кажуть про збиття літака в Україні

Сьогоднішнє збиття одного з таких літаків прокоментували у ГУР, опублікувавши маршрут польоту знищеної машини. На опублікованих відомством даних видно, що А-50 літав поблизу акваторії Азовського моря, неподалік від Єйська Краснодарського краю та Ростова-на-Дону.

Маршрут польоту знищеного літака А-50. Джерело: ГУР

У відомстві зауважили, що вартість такого судна, яких у Росії залишилось дуже мало, становить 350 мільйонів доларів. Падіння машини прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Допис Сирського. Джерело: Telegram Олександра Сирського

Нагадаємо, що один з таких літаків вже було знищено у січні: машина була на бойовому чергуванні у районі Кирилівки Запорізької області. За словами голови ГУР Кирила Буданова, після втрати А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.