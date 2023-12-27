Собирал "голоса" на псевдореферендуме — в Херсонской области разоблачили коллаборанта

Псевдореферендум в оккупации. Фото (архивное): росСМИ

Жителю Херсонской области, который собирал "голоса" во время проведения псевдореферендума, сообщено о подозрении. Также ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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Правоохранители выяснили, что местный житель поселка Камышаны принимал участие в организации и проведении незаконного референдума по выходу области из состава Украины и присоединению к территории РФ. Псевдореферендум организовали оккупационные власти с 23 по 27 сентября 2022 года.

Вражеский приспешник из Херсонской области. Фото: t.me/phogovua

Мужчина выполнял полномочия "члена" комиссии на одном из избирательных участков Корабельного района Херсона, который был обустроен в местной школе. Он выдавал "избирателям" бланки для голосования, проверял их данные согласно составленным спискам. Призвал жителей поселка Камышаны, сел Приозерное и Зимовщик "проголосовать" в пользу Кремля.

Следовательно, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в коллаборационизме. Также ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, недавно жителю Харьковской области, руководившему подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.