Окупанти обстріляли Херсонщину — є загиблий
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік, прокуратура розпочала досудове розслідування.
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та в Офісі Генерального прокурора.
Обстріли Херсонської області
Прокудін розповів, що вчора ввечері окупанти знову накрили вогнем Херсонщину. Внаслідок атаки загинув місцевий житель Новоберислава.
"Смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. У момент обстрілу він йшов вулицею", — йдеться у повідомленні.
Водночас в Офісі Генерального прокурора повідомили, що сьогодні о 08:05 російські військові атакували дроном лікарню у Бериславському районі. Внаслідок скидання ворожого боєприпасу біля входу у медзаклад осколкове поранення м'яких тканин стегна та гомілки отримав 47-річний працівник установи.
"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, вчора загарбники здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.
Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.
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