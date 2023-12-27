Оккупанты обстреляли Херсонскую область — есть погибший

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Офисе Генерального прокурора.

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Прокудин рассказал, что вчера вечером оккупанты снова накрыли огнем Херсонскую область. В результате атаки погиб местный житель Новоберислава.

"Смертельные ранения получил 59-летний мужчина. В момент обстрела он шел по улице", — говорится в сообщении.

Сообщение Александра Прокудина в Telegram. Фото: скриншот

В то же время в Офисе Генерального прокурора сообщили, что сегодня в 08:05 российские военные атаковали дроном больницу в Бериславском районе. В результате сброса вражеского боеприпаса у входа в медучреждение осколочное ранение мягких тканей бедра и голени получил 47-летний работник учреждения.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — подчеркнули в ведомстве.

Сообщение ОГП в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, вчера захватчики совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.