Збирав "голоси" на псевдореферендумі — на Херсонщині викрили колаборанта

Псевдореферендум в окупації. Фото (архівне): росЗМІ

Жителю Херсонщини, який збирав "голоси" під час проведення псевдореферендуму, повідомлено про підозру. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

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Правоохоронці з'ясували, що місцевий мешканець селища Комишани брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо виходу області зі складу України та приєднання до території РФ. Псевдореферендум організувала окупаційна влада з 23 по 27 вересня 2022 року.

Ворожий поплічник з Херсонщини. Фото: t.me/phogovua

Чоловік виконував повноваження "члена" комісії на одній із виборчих дільниць Корабельного району Херсона, яка була облаштована в місцевій школі. Він видавав "виборцям" бланки для голосування, перевіряв їх данні відповідно до складених списків. Закликав жителів селища Комишани, сіл Приозерне та Зимівник "проголосувати" на користь Кремля.

Відтак, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.