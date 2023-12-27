Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Збирав "голоси" на псевдореферендумі — на Херсонщині викрили колаборанта arrow

Збирав "голоси" на псевдореферендумі — на Херсонщині викрили колаборанта

27 грудня 2023 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Збирав "голоси" на псевдореферендумі — на Херсонщині викрили колаборанта
Псевдореферендум в окупації. Фото (архівне): росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Жителю Херсонщини, який збирав "голоси" під час проведення псевдореферендуму, повідомлено про підозру. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. 

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Які обов'язки виконував колаборант 

Правоохоронці з'ясували, що місцевий мешканець селища Комишани брав участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо виходу області зі складу України та приєднання до території РФ. Псевдореферендум організувала окупаційна влада з 23 по 27 вересня 2022 року. 

null
Ворожий поплічник з Херсонщини. Фото: t.me/phogovua 

Чоловік виконував повноваження "члена" комісії на одній із виборчих дільниць Корабельного району Херсона, яка була облаштована в місцевій школі. Він видавав "виборцям" бланки для голосування, перевіряв їх данні відповідно до складених списків. Закликав жителів селища Комишани, сіл Приозерне та Зимівник "проголосувати" на користь Кремля.

Відтак, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Також йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. 

Нагадаємо, нещодавно жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі