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Сбитие еще одного российского самолета — в ВСУ обнародовали официальную информацию

24 декабря 2023 22:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сбитие еще одного российского самолета — в ВСУ обнародовали официальную информацию
Су-34 проводит предполетную проверку. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В воздушных силах Украины подтвердили сбитие очередного российского самолета. Им стал многоцелевой тяжелый истребитель Су-34.

Об этом сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.

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По его словам, самолет был сбит на Мариупольском направлении. Экипаж, как добавляет, не успел выбраться из машины.

Сбитие еще одного российского самолета — в ВСУ обнародовали официальную информацию
Источник: соцсети

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром не вернулся", — написал он.

Также командующий ВВС прокомментировал и распространение в интернете информацию об уничтожении другого российского истребителя Су-30, который сегодня терроризировал Одессу.

Избиение еще одного российского самолета - в ВСУ обнародовали официальную информацию
Сообщение Олещука. Источник: соцсети

"Была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море — изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", — добавил Олещук.

Напомним, что два дня назад силы ПВО на юге уничтожили три российских многоцелевых тяжелых истребителя Су-34. После чего оккупанты начали воздерживаться от активного использования управляемых авиабомб.

Впоследствии в сети показали кадры с места падения вражеских летучих машин.

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