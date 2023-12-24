Сбитие еще одного российского самолета — в ВСУ обнародовали официальную информацию

Су-34 проводит предполетную проверку. Иллюстративное фото: росСМИ

В воздушных силах Украины подтвердили сбитие очередного российского самолета. Им стал многоцелевой тяжелый истребитель Су-34.

Об этом сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.

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По его словам, самолет был сбит на Мариупольском направлении. Экипаж, как добавляет, не успел выбраться из машины.

Источник: соцсети

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром не вернулся", — написал он.

Также командующий ВВС прокомментировал и распространение в интернете информацию об уничтожении другого российского истребителя Су-30, который сегодня терроризировал Одессу.

Сообщение Олещука. Источник: соцсети

"Была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море — изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", — добавил Олещук.

Напомним, что два дня назад силы ПВО на юге уничтожили три российских многоцелевых тяжелых истребителя Су-34. После чего оккупанты начали воздерживаться от активного использования управляемых авиабомб.

Впоследствии в сети показали кадры с места падения вражеских летучих машин.