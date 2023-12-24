Сбитие еще одного российского самолета — в ВСУ обнародовали официальную информацию
В воздушных силах Украины подтвердили сбитие очередного российского самолета. Им стал многоцелевой тяжелый истребитель Су-34.
Об этом сообщил командующий ВВС Украины Николай Олещук.
ВСУ сбили очередной российский истребитель
По его словам, самолет был сбит на Мариупольском направлении. Экипаж, как добавляет, не успел выбраться из машины.
"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром не вернулся", — написал он.
Также командующий ВВС прокомментировал и распространение в интернете информацию об уничтожении другого российского истребителя Су-30, который сегодня терроризировал Одессу.
"Была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море — изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", — добавил Олещук.
Напомним, что два дня назад силы ПВО на юге уничтожили три российских многоцелевых тяжелых истребителя Су-34. После чего оккупанты начали воздерживаться от активного использования управляемых авиабомб.
Впоследствии в сети показали кадры с места падения вражеских летучих машин.
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