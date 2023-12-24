Збиття ще одного російського літака — у ЗСУ оприлюднили офіційну інформацію
В Повітряних силах України підтвердили збиття чергового російського літака. Ним став багатоцільовий важкий винищувач Су-34.
Про це повідомив командувач ВПС України Микола Олещук.
ЗСУ збили черговий російський винищувач
За його словами, літак було збито на Маріупольському напрямку. Екіпаж, як додає, не встиг вибратись з машини.
"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся", — написав він.
Також командувач ВПС прокоментував і поширення в інтернеті інформацію щодо збиття іншого російського винищувача Су-30, який сьогодні тероризував Одесу.
"Була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі — вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", — додав Олещук.
Нагадаємо, що два дні тому сили ППО на півдні знищили три російські багатоцільові важкі винищувачі Су-34. Після чого окупанти почали утримуватися від активного використання керованих авіабомб.
Згодом у мережі показали кадри з місця падіння ворожих летючих машин.
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