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Збиття ще одного російського літака — у ЗСУ оприлюднили офіційну інформацію

24 грудня 2023 22:35
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Ілля Рябінін
редактор
Збиття ще одного російського літака — у ЗСУ оприлюднили офіційну інформацію
Су-34 проводить передпольотну перевірку. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Повітряних силах України підтвердили збиття чергового російського літака. Ним став багатоцільовий важкий винищувач Су-34. 

Про це повідомив командувач ВПС України Микола Олещук

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За його словами, літак було збито на Маріупольському напрямку. Екіпаж, як додає, не встиг вибратись з машини.

Збиття ще одного російського літака — у ЗСУ оприлюднили офіційну інформацію
Джерело: соцмережі

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся", — написав він.

Також командувач ВПС прокоментував і поширення в інтернеті інформацію щодо збиття іншого російського винищувача Су-30, який сьогодні тероризував Одесу.

Збиття ще одного російського літака — у ЗСУ оприлюднили офіційну інформацію
Допис Олещука. Джерело: соцмережі

"Була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі — вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", — додав Олещук. 

Нагадаємо, що два дні тому сили ППО на півдні знищили три російські багатоцільові важкі винищувачі Су-34. Після чого окупанти почали утримуватися від активного використання керованих авіабомб.

Згодом у мережі показали кадри з місця падіння ворожих летючих машин. 

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