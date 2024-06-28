Цены на оружие – стоимость ракеты Stinger достигла 780 тысяч евро.

ПЗРК Stinger. Фото: Армейнформ

Цены на оружие достигают новых рекордов, в частности, на зенитные ракеты, необходимые для Украины в огромном количестве. К примеру, одна ракета для переносно зенитно-ракетного комплекса Stinger, закупленная Германией , стоит 780 тысяч евро.

Об этом сообщило издание Defense Express в четверг, 27 июня.

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Цены на оружие бьют все рекорды, не исключением есть и зенитные ракеты, которые так важны для Украины. Но одно дело, когда AIM-120 для вооруженных сил США стоит 1,37 млн. долларов, а MSE по 5 млн. долларов, другое, когда речь идет о ракете к ПЗРК Stinger.

К примеру, одна ракета для ПЗРК Stinger, закупленная Германией, стоит 780 тысяч евро. В общей сложности было приобретено 506 ракет за 395 миллионов евро, речь идет именно о ракете, а не о переносном зенитно-ракетном комплексе в сборе. Именно такие цифры приводит немецкое издание Hartpunkt.

Эти ракеты представляют собой обновленную версию FIM-92K Block I, оснащены улучшенным взрывателем и обновленной головкой самонаведения для поражения дронов.

"Хотя с такой ценой за ракету сбивать дроны, которые стоят в десять или десятки раз дешевле - что-то между расточительностью и роскошью. А с такой ценой Stinger выгодно использовать только против вертолетов и самолетов, а также, возможно, крылатых ракет" , — говорится в сообщении.

Особенностью ракеты также является возможность ее наведения по радиокомандам. Эта особенность связана с интеграцией ракеты в ЗРК ближнего действия.

Германия вынуждена пополнять собственные запасы из-за оказания помощи Украине. Закупка пройдет на основе разрешения от DSCA (агентства военного сотрудничества минобороны США) через агентство НАТО для Германии, Италии и Нидерландов была согласована продажа 940 ракет FIM-92K Stinger Block с общей оценкой предельной стоимости 780 млн долларов. То есть по 830 тысяч долларов за единицу, примерно равную 775 тысячам евро, то есть цене, как в контракте с Германией.

Однако сроки поставки определены на 2028-2029 годы из-за необходимости возобновления производства в США.

"Но в любом случае, цена более 800 тысяч долларов за ракету в ПЗРК, как и четырехлетний срок поставки, назвать адекватными невозможно. И на фоне этого можно лишь напомнить, что Корея реализует поставки ПЗРК KP-SAM Chiron в Румынию уже через полгода после подписания соглашения. И 54 ПЗРК вместе с запасом ракет обошелся Бухаресту в 1,85 миллиона долларов за комплект (пусковая+ракеты)» , — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.

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