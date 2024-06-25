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Прикордонники розповіли про військову допомогу від Німеччини — вона вже в Україні

25 червня 2024 05:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські прикордонники отримали атомобілі з Німеччини, які відправлять на фронт
Вантажівки Mercedes Arocs, які передала Німеччина. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.  

Про це у понеділок, 24 червня, повідомили у Державній прикордонній службі України

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Сертифікати на вантажні автомобілі голові ДПСУ Сергію Дейнеко передав Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

"Німеччина має дуже тісне партнерство з Україною, і ми підтримуємо Україну в усіх сферах, надаємо дуже широкий спектр військової допомоги — від засобів протиповітряної допомоги до знешкодження мін", — сказав посол.

У ДПСУ розповіли, що вантажівки призначені бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону.

"Вантажні автомобілі значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони дадуть змогу покращити систему логістичного забезпечення, доставки військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби", — додав Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, за даними іспанського видання El Mundo, Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги — танки та ракети для Patriot.

Також ми писали, що до кінця червня цього року Україна отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Київ
Німеччина
війна
військова допомога
Держпродспоживслужба
вантажівки

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