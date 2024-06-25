Украинские пограничники получили атомобили из Германии, которые отправят на фронт

Пограничники рассказали о военной помощи от Германии — она уже в Украине
Украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.
Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Грузовые автомобили для передовой
Сертификаты на грузовые автомобили главе ГПСУ Сергею Дейнеко передал Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.
"Германия очень тесно сотрудничает с Украиной, и мы поддерживаем Украину во всех сферах, предоставляем очень широкий спектр военной помощи — от средств противовоздушной помощи до обезвреживания мин", — сказал посол.
В ГПСУ рассказали, что грузовики предназначены боевым подразделениям и подразделениям охраны границы.
"Грузовые автомобили значительно повысят боеспособность пограничных подразделений, в первую очередь находящихся на линии столкновения с противником. Они позволят улучшить систему логистического обеспечения, доставки военно-технического имущества непосредственно к местам несения службы", — добавил Сергей Дейнеко.
Напомним, по данным испанского издания El Mundo, Испания передала Украине новую партию военной помощи — танки и ракеты для Patriot.
Также мы писали, что до конца июня этого года Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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