Украинские пограничники получили атомобили из Германии, которые отправят на фронт

Грузовики Mercedes Arocs, которые передала Германия. Фото: скриншот видео

Украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Сертификаты на грузовые автомобили главе ГПСУ Сергею Дейнеко передал Полномочный Посол Германии в Украине Мартин Егер.

"Германия очень тесно сотрудничает с Украиной, и мы поддерживаем Украину во всех сферах, предоставляем очень широкий спектр военной помощи — от средств противовоздушной помощи до обезвреживания мин", — сказал посол.

В ГПСУ рассказали, что грузовики предназначены боевым подразделениям и подразделениям охраны границы.

"Грузовые автомобили значительно повысят боеспособность пограничных подразделений, в первую очередь находящихся на линии столкновения с противником. Они позволят улучшить систему логистического обеспечения, доставки военно-технического имущества непосредственно к местам несения службы", — добавил Сергей Дейнеко.

Напомним, по данным испанского издания El Mundo, Испания передала Украине новую партию военной помощи — танки и ракеты для Patriot.

Также мы писали, что до конца июня этого года Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы.