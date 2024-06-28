Ціни на зброю — вартість ракети Stinger досягла 780 тисяч євро

ПЗРК Stinger. Фото: Аrmyinform

Ціни на зброю досягають нових рекордів, зокрема, на зенітні ракети, які необхідні для України у величезній кількості. Наприклад, одна ракета для переносно зенітно-ракетного комплексу Stinger, закуплена Німеччиною, коштує 780 тисяч євро.

Про це повідомило видання Defense Express у четвер, 27 червня.

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Ціни на зброю б'ють всі рекорди , не виключенням є і зенітні ракети, які так важливі для України. Але одна справа, коли AIM-120 для збройних сил США коштує 1,37 млн млн доларів, а MSE по 5 млн доларів, інша, коли мова йде про ракету до ПЗРК Stinger.

Наприклад, одна ракета для ПЗРК Stinger, закуплена Німеччиною, коштує 780 тисяч євро. Загалом було придбано 506 ракет за 395 мільйонів євро, йдеться саме про ракету, а не про переносний зенітно-ракетного комплекс у зборі. Саме такі цифри наводить німецьке видання Hartpunkt.

Ці ракети є оновленою версією FIM-92K Block I, оснащені покращеним підривачем та оновленою головкою самонаведення для ураження дронів.

"Хоча з такою ціною за ракету збивати дрони, які коштують у десять чи дестяки разів дешевше — щось між марнотратством та розкішшю. А з такою ціною Stinger вигідно використовувати лише проти вертольотів та літаків, а також, можливо, крилатих ракет", — йдеться в повідомленні.

Особливістю ракети також є можливість її наведення за радіокомандами.Ця особливість пов'язана з інтеграцією ракети до ЗРК ближньої дії.

Німеччина змушена поповнювати власні запаси через надання допомоги Україні. Закупівля пройде на основі дозволу від DSCA (агенції військового співробітництва міноборони США) через агентство НАТО для Німеччини, Італії та Нідерландів було погоджено продаж 940 ракет FIM-92K Stinger Block із загальною оцінкою граничної вартості 780 млн доларів. Тобто по 830 тисяч доларів за одиницю, що приблизно дорівнює 775 тисячам євро, тобто ціні, як у контракті із Німеччиною.

Однак, строки постачання визначені на 2028-2029 роки через необхідність відновлення виробництва у США.

"Але у будь-якому випадку, ціна у понад 800 тисяч доларів за ракету до ПЗРК, як і чотирирічний строк постачання, назвати адекватними неможливо. І на фоні цього можливо лише нагадати, що Корея реалізовує постачання ПЗРК KP-SAM Chiron до Румунії вже через пів року після підписання угоди. І 54 ПЗРК разом із запасом ракет обійшовся Бухаресту у 1,85 мільйона доларів за комплект (пускова+ракети)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.

Раніше ми писали, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.