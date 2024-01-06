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Зеленский анонсировал увеличение количества украинского оружия на фронте

6 января 2024 18:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский анонсировал увеличение количества украинского оружия на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с оборонным блоком правительства. А именно с представителями Минстратегпрома, министром обороны и командами других министерств. В частности, они обсудили вопрос увеличения необходимого оружия для того, чтобы уничтожать российских захватчиков.

Об этом он заявил во время своего обращения.

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По его словам, главной темой совещаний стало обеспечение украинских военных оружием и военной техникой.

"Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники — в Украине и вместе с партнерами. Работаем максимально, чтобы в этом году наши Силы обороны и безопасности могли базироваться в значительной части своих действий именно на нашем, украинском производстве. И чтобы враг это чувствовал — реальную силу украинского оружия", — подчеркнул глава государства.

Ответ на преступные действия врага

Зеленский добавил, что российские оккупанты должны еще больше почувствовать силу украинского оружия, ведь наши защитники должны отвечать на каждый террористический шаг со стороны РФ.

"И все меньше и меньше спокойных ночей в оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет. На каждое проявление российского террора, на каждую попытку России увеличить свое давление на наше государство, на наших людей, на наши позиции будет наш адекватный ответ", — добавил президент.

Также в своем вечернем обращении Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска, что в Донецкой области. По его словам, в Покровском районе продолжается спасательная операция.

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