Зеленський відреагував на обстріл Покровська

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Росіяни обстріляли вдень 6 січня Покровськ Донецької області ракетами С-300. Наразі в місті та районі триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Обстріл Покровська 6 січня

"Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300", — сказав він.

Президент зазначив, що для розбору завалів залучені необхідні рятувальні сили та техніка ДСНС України.

Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, серед них — діти.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога", — додав він.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше ми писали, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених.

Згодом стало відомо про 11 загиблих у Покровську, серед яких п'ятеро дітей. Найбільше постраждали такі населені пункти, як Покровськ та Рівне Мирноградської громади.