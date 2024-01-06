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Зеленський відреагував на обстріл Покровська

6 січня 2024 18:29
оновлено: 18:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відреагував на обстріл Покровська
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни обстріляли вдень 6 січня Покровськ Донецької області ракетами С-300. Наразі в місті та районі триває рятувальна операція.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300", — сказав він.

Президент зазначив, що для розбору завалів залучені необхідні рятувальні сили та техніка ДСНС України.

Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, серед них — діти.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога", — додав він.

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше ми писали, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених. 

Згодом стало відомо про 11 загиблих у Покровську, серед яких п'ятеро дітей. Найбільше постраждали такі населені пункти, як Покровськ та Рівне Мирноградської громади.

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