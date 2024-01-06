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Зеленский отреагировал на обстрел Покровска

6 января 2024 18:29
обновлено: 18:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на обстрел Покровска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне обстреляли днем 6 января Покровск Донецкой области ракетами С-300. В городе и районе продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300", — сказал он.

Президент отметил, что для разбора завалов привлечены необходимые спасательные силы и техника ГСЧС Украины.

По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек, среди них дети.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь", — добавил он.

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Скриншот поста Владимира Зеленского

Ранее мы писали, что российские захватчики атаковали Покровск в Донецкой области днем 6 января. Тогда сообщалось о шести раненых.

Позже стало известно об 11 погибших в Покровске, среди которых пятеро детей. Больше всего пострадали такие населенные пункты как Покровск и Ровно Мирноградской громады.

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