Зеленський анонсував збільшення кількості української зброї на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів наради з оборонним блоком уряду. А саме з представниками Мінстратегпрому, міністром оборони та командами інших міністерств. Зокрема вони обговорили питання збільшення необхідної зброї для того, аби знищувати російських загарбників.

Про це він заявив під час свого звернення.

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За його словами, головною темою таких нарад стало забезпечення українських військових зброєю та військовою технікою.

"Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки — в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві. І щоб ворог це відчував — реальну силу української зброї", — наголосив глава держави.

Відповідь на злочинні дії ворога

Зеленський додав, що російські окупанти мають ще більше відчути силу української зброї, адже наші захисники мають відповідати на кожен терористичний крок з боку РФ.



"І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь", — додав президент.

Також у своєму вечірньому зверненні Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська, що на Донеччині. За його словами, наразі в Покровському районі триває рятувальна операція.