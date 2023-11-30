Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание на Запорожье. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье провел совещание. В ее ходе украинский лидер поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на основных оборонных рубежах страны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"На Запорожье провел совещание по строительству фортификационных сооружений. Обсудили вопросы фортификационного устройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонных рубежах" , — говорится в сообщении.

Так, речь идет об Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также приграничных регионах, граничащих с Россией и Беларусью.

Также Президент отдельно пообщался по привлечению ресурсов, финансированию строительства фортификаций и форматов сотрудничества с частным бизнесом.

"Надлежащее обустройство оборонных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в том числе во фронтовых областях", — подчеркнул он.

Скриншот поста Зеленского

Зеленский провел разговор с премьером Болгарии

Кроме того, находясь в Запорожье, Зеленский провел разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

"Оборонная помощь. Проинформировал Премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности, об усилении наших Воздушных сил и артиллерии", — отметил он.

Также после разговора гарант отметил важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 млрд евро.

"Также пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, запланированный на начало 2024 года", — добавил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства посетил городскую подземную школу и пообщался со школьниками.

Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.