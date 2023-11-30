Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье провел совещание. В ее ходе украинский лидер поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на основных оборонных рубежах страны.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Укрепление оборонных рубежей в Запорожье
"На Запорожье провел совещание по строительству фортификационных сооружений. Обсудили вопросы фортификационного устройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонных рубежах" , — говорится в сообщении.
Так, речь идет об Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также приграничных регионах, граничащих с Россией и Беларусью.
Также Президент отдельно пообщался по привлечению ресурсов, финансированию строительства фортификаций и форматов сотрудничества с частным бизнесом.
"Надлежащее обустройство оборонных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в том числе во фронтовых областях", — подчеркнул он.
Зеленский провел разговор с премьером Болгарии
Кроме того, находясь в Запорожье, Зеленский провел разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
"Оборонная помощь. Проинформировал Премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности, об усилении наших Воздушных сил и артиллерии", — отметил он.
Также после разговора гарант отметил важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 млрд евро.
"Также пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, запланированный на начало 2024 года", — добавил Президент.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства посетил городскую подземную школу и пообщался со школьниками.
Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.
Читайте Новини.LIVE!