Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений arrow

Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений

30 ноября 2023 22:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поручил ускорить строительство фортификационных сооружений
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание на Запорожье. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье провел совещание. В ее ходе украинский лидер поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на основных оборонных рубежах страны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Укрепление оборонных рубежей в Запорожье

"На Запорожье провел совещание по строительству фортификационных сооружений. Обсудили вопросы фортификационного устройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонных рубежах" , — говорится в сообщении.

Так, речь идет об Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также приграничных регионах, граничащих с Россией и Беларусью.

Также Президент отдельно пообщался по привлечению ресурсов, финансированию строительства фортификаций и форматов сотрудничества с частным бизнесом.

"Надлежащее обустройство оборонных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в том числе во фронтовых областях", — подчеркнул он.

null
Скриншот поста Зеленского

Зеленский провел разговор с премьером Болгарии 

Кроме того, находясь в Запорожье, Зеленский провел разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

"Оборонная помощь. Проинформировал Премьер-министра о текущих оборонных потребностях Украины, в частности, об усилении наших Воздушных сил и артиллерии", — отметил он.

Также после разговора гарант отметил важность единства в поддержке европейской интеграции Украины, а также многолетней помощи объемом 50 млрд евро.

"Также пригласил Болгарию направить своего представителя на следующий раунд переговоров по Формуле мира, запланированный на начало 2024 года", — добавил Президент.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства посетил городскую подземную школу и пообщался со школьниками.

Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и командой побывал в передовом командном пункте защитников Купянска. Они заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме