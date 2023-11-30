Зеленський доручив прискорити будівництво фортифікаційних споруд

Президент України Володимир Зеленський провів нараду на Запоріжжі. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Запоріжжя провів нараду. Під час неї український лідер доручив прискорити будівництво фортифікаційних споруд на основних оборонних рубежах країни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Укріплення оборонних рубежів на Запоріжжі

"На Запоріжжі провів нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд. Обговорили питання фортифікаційного облаштування опорних пунктів, спорудження укріплень на основних оборонних рубежах", — йдеться у повідомленні.

Так, йдеться про Авдіївський, Мар’їнський, Куп’янсько-Лиманський напрямки, а також прикордонні регіони, що межують із Росією та Білоруссю.

Також Президент окремо поспілкувався щодо залучення ресурсів, фінансування будівництва фортифікацій і форматів співпраці з приватним бізнесом.

"Належне облаштування оборонних рубежів має стати пріоритетним питанням, зокрема у фронтових областях", — наголосив він.

Скриншот допису Зеленського

Зеленський провів розмову з прем'єром Болгарії

Крім того, перебуваючи в Запоріжжі, Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

"Оборонна допомога. Поінформував Прем'єр-міністра про поточні оборонні потреби України, зокрема щодо посилення наших Повітряних сил та артилерії", — зазначив він.

Також піл час розмови гарант наголосив на важливості єдності в підтримці європейської інтеграції України, а також багаторічної допомоги обсягом 50 млрд євро.

"Також запросив Болгарію направити свого представника на наступний раунд переговорів щодо Формули миру, запланований на початок 2024 року", — додав Президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Харків. Голова держави відвідав міську підземну школу та поспілкувався зі школярами.

Також ми писали, що Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з українським лідером Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і командою побував у передовому командному пункті захисників Купʼянська. Вони заслухали доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського.