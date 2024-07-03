Зеленский готов к встрече с Трампом относительно его плана окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Украинский лидер хочет выслушать его план окончания войны.

Об этом сообщает глава государства в интервью Bloomberg в среду, 3 июля.

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Готовность Зеленского встретиться с Трампом

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", — сказал Зеленский.

Глава государства подверг критике задержки поставки оружия от западных союзников. Он подчеркнул, что "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США, или останемся сами", — отметил украинский лидер.

Зеленский отверг идею о том, что украинские и российские войска находятся в тупике на поле боя. Вместо этого он отметил, что украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем это было несколько месяцев назад, и акцентировал внимание на необходимости улучшения вооружения их бригад в будущем наступлении.

Президент высоко оценил пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов от США, однако отметил, что доставка военной техники на фронт занимает слишком много времени.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем", — добавил Зеленский.

Напомним, 3 июля в День зенитных ракетных войск воздушных сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу военных. Он выразил благодарность воинам, защищающим жизнь украинцев.

Также глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении войны в Украине. По его словам, страна не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории.