Зеленський готовий до зустрічі з Трампом щодо його плану закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Український лідер хоче вислухати його план закінчення війни.

Про це повідомляє глава держави сказав в інтерв'ю Bloomberg у середу, 3 липня.

Читайте також:

Готовність Зеленського зустрітися з Трампом

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", — сказав Зеленський.

Глава держави розкритикував затримки постачання зброї від західних союзників. Він наголосив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди.

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", — зазначив український лідер.

Зеленський відкинув ідею про те, що українські та російські війська в глухому куті на полі бою. Замість цього він зазначив, що українські військові мають кращі позиції стосовно живої сили, ніж це було кілька місяців тому, та акцентував на необхідності покращення озброєння їхніх бригад у майбутньому наступі.

Президент високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 мільярда доларів від США, проте зазначив, що доставлення військової техніки на фронт займає занадто багато часу.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 липня у День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський високо оцінив роботу військових. Він висловив вдячність воїнам, які захищають життя українців.

Також голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. За його словами, країна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території.