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Зеленский наградил военных вблизи линии фронта

4 февраля 2024 14:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский наградил военных вблизи линии фронта
Украинские военные и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области. Он вручил им государственные награды.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский в Работино

Украинский лидер побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Визит Владимира Зеленского в Роботино
Визит Владимира Зеленского в Работино. Фото: ОП

Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Глава государства также пообщался с военными и вручил им государственные награды.

Визит Владимира Зеленского в Роботино
Визит Владимира Зеленского в Работино. Фото: ОП
Визит Владимира Зеленского в Роботино
Визит Владимира Зеленского в Работино. Фото: ОП

"Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах такая сложная, решающая миссия — отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать все, чтобы эта победа была более быстрой. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и все граждане Украины", — подчеркнул Зеленский.

Визит Владимира Зеленского в Роботино
Визит Владимира Зеленского в Работино. Фото: ОП
Визит Владимира Зеленского в Роботино
Визит Владимира Зеленского в Работино. Фото: ОП

Отметим, что населенный пункт Работино находится фактически на "нулевой линии".

Роботине на карте боевых действий
Работино на карте боевых действий. Фото: Deepstate

Напомним, в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению жильем военнослужащих, получивших звание "Героев Украины", глава государства вручил 30 сертификатов на получение квартир. 15 из них получили воины Сил обороны, остальные — семьи павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

Также мы писали, что во Всемирный день борьбы с раком Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный институт рака. Там глава государства произнес слова поддержки больным детям, их родителям, а также всем, кто борется с этой жестокой болезнью.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Украина
Запорожская область
награда
президент

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