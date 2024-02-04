Зеленський нагородив військових поблизу лінії фронту

Українські військові та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військових у Запорізькій області. Він вручив їм державні нагороди.

Про це у неділю, 4 лютого, Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський у Роботиному

Український лідер побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Візит Володимира Зеленського в Роботине. Фото: ОП

Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Глава держави також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.

Візит Володимира Зеленського в Роботине. Фото: ОП

Візит Володимира Зеленського в Роботине. Фото: ОП

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія — відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України", — наголосив Зеленський.

Візит Володимира Зеленського в Роботине. Фото: ОП

Візит Володимира Зеленського в Роботине. Фото: ОП

Зазначимо, що населений пункт Роботине наразі знаходиться фактично на "нульовій лінії".

Роботине на карті бойових дій. Фото: Deepstate

Нагадаємо, у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом військовослужбовців, які отримали звання "Героїв України", глава держави вручив 30 сертифікатів на отримання квартир. 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Також ми писали, що у Всесвітній день боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут раку. Там глава держави виголосив слова підтримки хворим дітям, їхнім батькам, а також усім, хто бореться з цією жорстокою хворобою.