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Зеленский назвал количество военнопленных, которых удалось вернуть в Украину

1 февраля 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал количество военнопленных, которых удалось вернуть в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в страну удалось вернуть уже 3 035 граждан, которые находились в плену российских оккупантов. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Возвращение пленных украинцев домой

Глава государства заявил, что Украина помнит каждого человека, находящегося в плену у россиян.

"Благодарю наших партнеров, которые помогают возвращать украинцев домой. 3035 наших людей уже вернулись к родным", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это количество будет только увеличиваться. По его словам, все украинцы обязательно должны вернуться домой.

Напомним, Украина вчера, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях кадры возвращения украинцев на Родину.

Добавим, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал 50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ, когда домой удалось вернуть 207 украинцев. По его словам, этот обмен — далеко не последний.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Украина
оккупанты
пленные

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