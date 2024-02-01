Зеленский назвал количество военнопленных, которых удалось вернуть в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в страну удалось вернуть уже 3 035 граждан, которые находились в плену российских оккупантов. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Возвращение пленных украинцев домой

Глава государства заявил, что Украина помнит каждого человека, находящегося в плену у россиян.

"Благодарю наших партнеров, которые помогают возвращать украинцев домой. 3035 наших людей уже вернулись к родным", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это количество будет только увеличиваться. По его словам, все украинцы обязательно должны вернуться домой.

Напомним, Украина вчера, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал в соцсетях кадры возвращения украинцев на Родину.

Добавим, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал 50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ, когда домой удалось вернуть 207 украинцев. По его словам, этот обмен — далеко не последний.