Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в країну вдалося повернути вже 3 035 громадян, які перебували в полоні російських окупантів. Він подякував партнерам за допомогу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Повернення полонених українців додому

Глава держави заявив, що Україна пам'ятає кожну людину, яка перебуває в полоні росіян.

"Дякую нашим партнерам, які допомагають повертати українців додому. 3035 наших людей уже повернулися до рідних", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що ця кількість лише збільшуватиметься. За його словами, усі українці обов’язково мають повернутися додому.

Нагадаємо, Україна вчора, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах кадри повернення українців на Батьківщину.

Додамо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував 50-й обмін військовополоненими між Україною та РФ, коли додому вдалося повернути 207 українців. За його словами, цей обмін — далеко не останній.