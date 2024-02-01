Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну arrow

Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну

1 лютого 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назвав кількість військовополонених, яких вдалося повернути в Україну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в країну вдалося повернути вже 3 035 громадян, які перебували в полоні російських окупантів. Він подякував партнерам за допомогу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Повернення полонених українців додому

Глава держави заявив, що Україна пам'ятає кожну людину, яка перебуває в полоні росіян. 

"Дякую нашим партнерам, які допомагають повертати українців додому. 3035 наших людей уже повернулися до рідних", — зазначив він.

Зеленський наголосив, що ця кількість лише збільшуватиметься. За його словами, усі українці обов’язково мають повернутися додому.

Нагадаємо, Україна вчора, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах кадри повернення українців на Батьківщину. 

Додамо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував 50-й обмін військовополоненими між Україною та РФ, коли додому вдалося повернути 207 українців. За його словами, цей обмін — далеко не останній. 

Володимир Зеленський
війна
українці
Україна
окупанти
полонені

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі