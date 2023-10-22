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Зеленский назвал самые жесткие направления фронта, где ведутся ожесточенные бои

22 октября 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал самые жесткие направления фронта, где ведутся ожесточенные бои
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных, которые проявили себя особенно в эти недели. Он также назвал самые жесткие направления фронта, где ведутся ожесточенные бои.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Военные, которые проявили себя на этих неделях

"Сегодня я хочу отметить наших воинов, которые проявили себя особенно в эти недели. Воинов, которые особенно помогли Украине. На разных направлениях, в разных задачах. Но одинаково мощно, одинаково результативно", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады и 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

По его словам, Авдеевское и Марьинское направления сейчас особенно жесткие. Там фиксируют многочисленные атаки российских оккупантов, однако позиции Украины защищены. Глава государства поблагодарил 53-ю и 110-ю механизированные бригады, а также 59-ю отдельную мотопехотную и десантников "Семьдесятдевятки".

"И каждый раз это честь для меня — благодарить воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам оборонять Донецкую область", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил 68-ю отдельную егерскую бригаду и подразделения 95-й отдельной бригады ДШВ за срыв планов оккупантов на Лиманском направлении.

По словам Зеленского, на Бахмутском направлении есть неплохие результаты для Украины. Он поблагодарил воинов 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады.

"А среди всех направлений на юге хочу особо отметить десантников 46-й аэромобильной бригады — Мелитопольское направление. Спасибо вам, ребята, за то, что своими результатами вы действительно помогаете всему фронту", — сказал Зеленский.

Результат для Украины

Глава государства подчеркнул, что сейчас главное — фронт, украинская оборона, действия военных и помощь защитникам.

"Ежедневно нужен результат для Украины — выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед — ежедневно, — чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы", — сказал Зеленский.

По его словам, это мотивирует весь мир помогать Украине.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он, в частности, поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность принять участие в переговорах по Формуле мира.

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