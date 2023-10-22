Зеленський назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив військових, які проявили себе особливо цими тижнями. Він також назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Військові, які проявили себе цими тижнями

"Сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно", — наголосив Зеленський.

Він відзначив воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку.

За його словами, Авдіївський і Марʼїнський напрямки наразі особливо жорсткі. Там фіксують численні атаки російських окупантів, однак позиції України захищені. Глава держави подякував 53-тій та 110-тій механізованим бригадам, а також 59-тій окремій мотопіхотній та десантниками "Сімдесятдевʼятки".

"І щоразу це честь для мене — дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину", — наголосив Зеленський.

Президент України відзначив 68-му окрему єгерську бригаду та підрозділи 95-ї окремої бригади ДШВ за зрив планів окупантів на Лиманському напрямку.

За словами Зеленського, наразі на Бахмутському напрямку є непогані результати для України. Він подякував воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади.

"А серед усіх напрямків на півдні хочу особливо відзначити десантників 46-ї аеромобільної бригади — Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви дійсно допомагаєте всьому фронту", — сказав Зеленський.

Результат для України

Глава держави наголосив, що наразі головне — фронт, українська оборона, дії військових та допомога захисникам.

"Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед — щодня, — щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили", — сказав Зеленський.

За його словами, це мотивує весь світ допомагати Україні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він, зокрема, подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність взяти участь у переговорах щодо Формули миру.