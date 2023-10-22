Зеленський назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої
Президент України Володимир Зеленський відзначив військових, які проявили себе особливо цими тижнями. Він також назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Військові, які проявили себе цими тижнями
"Сьогодні я хочу відзначити наших воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями. Воїнів, які особливо допомогли Україні. На різних напрямках, у різних завданнях. Але однаково потужно, однаково результативно", — наголосив Зеленський.
Він відзначив воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади на Куп'янському напрямку.
За його словами, Авдіївський і Марʼїнський напрямки наразі особливо жорсткі. Там фіксують численні атаки російських окупантів, однак позиції України захищені. Глава держави подякував 53-тій та 110-тій механізованим бригадам, а також 59-тій окремій мотопіхотній та десантниками "Сімдесятдевʼятки".
"І щоразу це честь для мене — дякувати воїнам 55-ї окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає всім нашим хлопцям обороняти Донеччину", — наголосив Зеленський.
Президент України відзначив 68-му окрему єгерську бригаду та підрозділи 95-ї окремої бригади ДШВ за зрив планів окупантів на Лиманському напрямку.
За словами Зеленського, наразі на Бахмутському напрямку є непогані результати для України. Він подякував воїнам 92-ї окремої штурмової бригади та 93-ї окремої механізованої бригади.
"А серед усіх напрямків на півдні хочу особливо відзначити десантників 46-ї аеромобільної бригади — Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви дійсно допомагаєте всьому фронту", — сказав Зеленський.
Результат для України
Глава держави наголосив, що наразі головне — фронт, українська оборона, дії військових та допомога захисникам.
"Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед — щодня, — щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили", — сказав Зеленський.
За його словами, це мотивує весь світ допомагати Україні.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Він, зокрема, подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність взяти участь у переговорах щодо Формули миру.
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