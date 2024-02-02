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Зеленский поделился впечатляющими фотографиями украинских защитников

2 февраля 2024 11:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поделился впечатляющими фотографиями украинских защитников
Украинский воин заряжает миномет. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатляющими фотографиями бойцов Вооруженных сил Украины. Несмотря на трудности и испытания, они продолжают защищать Родину от нашествия российских агрессоров.

Фотографии с воинами Зеленский разместил на своей странице в Telegram.

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Зеленский поделился впечатляющими фотографиями воинов ВСУ

"Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся. И я благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто бьется сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год", — написал президент.

Зеленский отметил, что фотографии он взял у следующих подразделений: 116-я отдельная механизированная бригада, 22-я отдельная механизированная бригада, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого, 151-я отдельная механизированная бригада, Роман Чоп, Константин и Влада Либеровы, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в страну удалось вернуть уже 3035 граждан, находившихся в плену российских оккупантов. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Напомним, что Украина 31 января провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.

Владимир Зеленский
война
Украина
президент
підбірка фото

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