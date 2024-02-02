Зеленський поділився вражаючими світлинами українських захисників

Український воїн заряджає міномет. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський поділився вражаючими фотографіями бійців Збройних сил України. Попри труднощі і випробування, вони продовжують боронити Батьківщину від навали російських агресорів.

Світлини з воїнами Зеленський розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський поділився вражаючими світлинами воїнів ЗСУ

"Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто б’ється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", — написав президент.

Зеленський зазначив, що світлини він узяв у таких підрозділів: 116-та окрема механізована бригада, 22-га окрема механізована бригада, 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, 151-а окрема механізована бригада, Роман Чоп, Костянтин і Влада Ліберови, 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що в країну вдалося повернути вже 3035 громадян, які перебували в полоні російських окупантів. Він подякував партнерам за допомогу.

Нагадуємо, що Україна 31 січня провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.