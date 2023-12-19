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Зеленский объяснил, почему приостановился обмен военнопленными

19 декабря 2023 19:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский объяснил, почему приостановился обмен военнопленными
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс обмена военнопленных был замедлен из-за России. Однако, по его словам, государство продолжает работать над возвращением украинских военных.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Этот трек откроется. Сейчас работаем над возвращением наших военных... Понемногу возвращаем также детей. Здесь помогает нам Катар", — подчеркнул глава государства.

Протесты по обмену военнопленных

Отметим, что 17 декабря родственники украинских военнопленных провели в Одессе акцию. Близкие защитники Азовстали собрались на митинг, чтобы напомнить людям о тех, кто отдает свою жизнь за нашу безопасность.

Также во Львове 10 декабря состоялась молчаливая акция протеста, напоминающая о пленных военнослужащих "Азова".

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