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Лубінець звернувся до Червоного Хреста та ООН з приводу розправи над українськими полоненими

4 грудня 2023 21:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Лубінець звернувся до Червоного Хреста та ООН з приводу розправи над українськими полоненими
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: скриншот з відео
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кілька днів тому мережу сколихнуло жахливе відео росправи російських окупантів над українськими вояками, які здавалися в полон. З цього приводу український омбудсман звернувся до Червоного Хреста та Моніторингової місії ООН щодо вбивства українських військових.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

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"Це не перший випадок, і ми можемо припускати, що і не останній, коли РФ цинічно порушує Женевські конвенції і весь спектр міжнародно-гуманітарного права", — зазначив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що хоч він і скептично ставиться до діяльності МКСХ та ООН, але все ж та все ж Україна повинна продовжувати звертатися до них, бо саме ці організації мають мандат щодо фіксації фактів порушення прав військовополонених.

Водночас Лубінець додав, що йому поки невідомо, кого саме розстріляли російські військовослужбовці.

Нагадаємо, що 2 грудня поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

Згодом на ці кадри відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що це воєнний злочин та заявив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та комісії ООН.

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