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Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу расправы над украинскими пленниками

4 декабря 2023 21:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН по поводу расправы над украинскими пленниками
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: скриншот с видео
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Несколько дней назад сеть всколыхнуло ужасное видео росправы российских оккупантов над сдавшимися в плен украинскими воинами. По этому поводу украинский омбудсман обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН по убийству украинских военных.

Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

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"Это не первый случай, и мы можем предполагать, что и не последний, когда РФ цинично нарушает Женевские конвенции и весь спектр международно-гуманитарного права", — отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что хоть он и скептически относится к деятельности МКСХ и ООН, но все же Украина должна продолжать обращаться к ним, потому что именно эти организации имеют мандат по фиксации фактов нарушения прав военнопленных.

В то же время, Лубинец добавил, что ему пока неизвестно, кого именно расстреляли российские военнослужащие.

Напомним, что 2 декабря у села Степное российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Затем на эти кадры отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что это военное преступление и заявил, что обратился в Международный комитет Красного Креста и комиссия ООН.

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