Зеленський пояснив, чому призупинився обмін військовополоненими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес обміну військовополонених було сповільнено через Росію. Проте, за його словами, держава продовжує працювати над поверненням українських військових.

Про це він сказав під час пресконференції.

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"Цей трек відкриється. Зараз працюємо над поверненням наших військових... Потрохи повертаємо також дітей. Тут допомагає нам Катар", — наголосив глава держави.

Протести щодо обміну військовополонених

Зазначимо, що 17 грудня родичі українських військовополонених вкотре провели в Одесі акцію. Близькі захисників Азовсталі зібралися на мітинг, щоб нагадати людям про тих, хто віддає своє життя за нашу безпеку.

Також у Львові 10 грудня відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову".