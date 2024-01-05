Зеленский показал эмоции украинских детей во время российских обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский показал эмоции детей во время российских обстрелов. Он подчеркнул, что каждый, кто сражается и работает ради страны, и каждый в мире, кто помогает, защищает не что-то абстрактное, а людей и детей, которые просто хотят жить.

Видео с украинскими детьми Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram.

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Глава государства подчеркнул, что Украина добьется мирной жизни без воздушных тревог и справедливого отношения к маленьким украинцам и украинкам. По его словам, страна возобновит нормальную жизнь для всех своих людей.

Зеленский подчеркнул, что должны обеспечить полную ответственность России за все содеянное против Украины.

"В этом году продолжим нашу работу над усилением санкций против России, над поиском, замораживанием и конфискацией активов государства-террориста и связанных с ним лиц, а также над привлечением к уголовной ответственности российских военных преступников, которые похищают наших детей. Украина заслуживает победы в этой битве в защиту жизни", — добавил он.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский побывал на позициях наших воинов в Авдеевке и вручил им государственные награды. Сегодня он опубликовал фото и показал мужественных бойцов, защищающих наше государство на таком тяжелом участке фронта.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Они обсудили вопросы оборонной копродукции.