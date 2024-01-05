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Зеленський показав емоції українських дітей під час російських обстрілів

5 січня 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський показав емоції українських дітей під час російських обстрілів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський показав емоції дітей під час російських обстрілів. Він наголосив, що кожен, хто бʼється та працює заради країни, і кожен у світі, хто допомагає, захищає не щось абстрактне, а людей та дітей, які просто хочуть жити.

Відео з українськими дітьми Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Глава держави наголосив, що Україна доб'ється мирного життя без повітряних тривог та справедливого ставлення до маленьких українців і українок. За його словами, країна відновить нормальне життя для всіх своїх людей.

Зеленський наголосив, що повинні забезпечити повну відповідальність Росії за все скоєне проти України. 

"Цьогоріч продовжимо нашу роботу над посиленням санкцій проти Росії, над пошуком, замороженням і конфіскацією активів держави-терориста та повʼязаних із нею осіб, а також над притягненням до кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців, які викрадають наших дітей. Україна заслуговує на перемогу в цій битві на захист життя", — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Президент Володимир Зеленський побував на позиціях наших воїнів в Авдіївці та вручив їм державні нагороди. Сьогодні він опублікував фото та показав мужніх бійців, які боронять нашу державу на такій важкій ділянці фронту.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Вони обговорили питання оборонної копродукції. 

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