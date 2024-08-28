Зеленский поблагодарил спасателей за работу и показал фото

Спасатели разбирают завалы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Российские захватчики два дня подряд наносили массированные удары по Украине. В городах произошли попадания, есть разрушения и погибли люди.

Президент Владимир Зеленский обнародовал кадры с мест прилетов, где работали спасатели.

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Украинский лидер отметил, что наша стойкость — это труд всех наших людей, которые делают максимум, чтобы жизнь побеждала любые обстоятельства войны: спасателей ГСЧС, медиков, полиции, волонтеров и всех, кто помогает людям.

Спасатель. Фото: Telegram/Zelenskiy

Последствия атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатели. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатель. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатель. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Каждому и каждой, кто первым приходит на помощь после российских ударов, в критических ситуациях, когда спасти, защитить жизнь человека — самое главное", — отметил Зеленский.

Спасатели. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатели. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатели. Фото: Telegram/Zelenskiy

Спасатель. Фото: Telegram/Zelenskiy

Он поблагодарил за помощь в противостоянии российскому агрессору и за то, что они заботятся об украинцах.