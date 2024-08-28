Зеленский поблагодарил спасателей за работу и показал фото

Зеленский показал кадры работы спасателей на местах российских ударов
Российские захватчики два дня подряд наносили массированные удары по Украине. В городах произошли попадания, есть разрушения и погибли люди.
Президент Владимир Зеленский обнародовал кадры с мест прилетов, где работали спасатели.
Последствия обстрелов Украины
Украинский лидер отметил, что наша стойкость — это труд всех наших людей, которые делают максимум, чтобы жизнь побеждала любые обстоятельства войны: спасателей ГСЧС, медиков, полиции, волонтеров и всех, кто помогает людям.
"Каждому и каждой, кто первым приходит на помощь после российских ударов, в критических ситуациях, когда спасти, защитить жизнь человека — самое главное", — отметил Зеленский.
Он поблагодарил за помощь в противостоянии российскому агрессору и за то, что они заботятся об украинцах.
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