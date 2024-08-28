Зеленський подякував рятувальникам за роботу та показав фото

Рятувальники розбирають завали. Фото: Telegram/Zelenskiy

Російські загарбники два дні підряд завдавали масованих ударів по Україні. У містах сталися влучання, є руйнування та загинули люди.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри з місць прильотів, де працювали рятувальники.

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Український лідер зауважив, що наша стійкість — це праця всіх наших людей, які роблять максимум, щоб життя перемагало будь-які обставини війни: рятувальників ДСНС, медиків, поліції, волонтерів та усіх, хто допомагає людям.

Рятувальник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальник. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Кожного й кожної, хто першим приходить на допомогу після російських ударів, у критичних ситуаціях, коли врятувати, захистити життя людини — найголовніше", — зазначив Зеленський.

Рятувальники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Рятувальник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Він подякував за допомогу у протистоянні російському агресору й за те, що вони дбають про українців.