Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский показал невероятные кадры работы спасателей во время обстрелов Украины arrow

Зеленский показал невероятные кадры работы спасателей во время обстрелов Украины

6 января 2024 13:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал невероятные кадры работы спасателей во время обстрелов Украины
Украинские спасатели. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских спасателей во время обстрелов Украины в период новогодних праздников. Он распространил фото смелых пожарных и поблагодарил их за работу.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский отметил работу сотрудников ГСЧС

Зеленский выразил благодарность всем спасателям, привлеченным в разборы завалов, тушение пожаров и другие операции, где они оказывали помощь людям. Он показал кадры украинских пожарных, на которых видно, что они рискуя собственной жизнью делают все возможное для спасения людей и животных.

"Защита от агрессии — это всегда спасение жизней, которые могут быть потеряны из-за вражеских разрушений и жестокости. И мы спасаем жизнь. Спасибо всем, кто заботится об Украине и наших людях!" — написал президент.

Спасатели общаются с бабушкой
Спасатели общаются с бабушкой. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Работники ГСЧС спасают людей
Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Психологи ГСЧС общаются с пострадавшими
Психологи ГСЧС общаются с пострадавшими. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Работники ГСЧС спасают людей
Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Спасатель подписывает флаг
Спасатель подписывает флаг. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Спасенный попугай
Спасенный попугай. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Работник ГСЧС несет спасенного кота
Работник ГСЧС несет спасенного кота. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Один из спасателей
Один из спасателей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали впечатляющее видео ликвидации последствий российского ракетного удара 2 января.

Добавим, спасатели ликвидировали последствия удара по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме