Зеленский показал невероятные кадры работы спасателей во время обстрелов Украины

Украинские спасатели. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских спасателей во время обстрелов Украины в период новогодних праздников. Он распространил фото смелых пожарных и поблагодарил их за работу.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский отметил работу сотрудников ГСЧС

Зеленский выразил благодарность всем спасателям, привлеченным в разборы завалов, тушение пожаров и другие операции, где они оказывали помощь людям. Он показал кадры украинских пожарных, на которых видно, что они рискуя собственной жизнью делают все возможное для спасения людей и животных.

"Защита от агрессии — это всегда спасение жизней, которые могут быть потеряны из-за вражеских разрушений и жестокости. И мы спасаем жизнь. Спасибо всем, кто заботится об Украине и наших людях!" — написал президент.

Спасатели общаются с бабушкой. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Психологи ГСЧС общаются с пострадавшими. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Спасатель подписывает флаг. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Работники ГСЧС спасают людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Спасенный попугай. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Работник ГСЧС несет спасенного кота. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Один из спасателей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали впечатляющее видео ликвидации последствий российского ракетного удара 2 января.

Добавим, спасатели ликвидировали последствия удара по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.