Зеленский показал невероятные кадры работы спасателей во время обстрелов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинских спасателей во время обстрелов Украины в период новогодних праздников. Он распространил фото смелых пожарных и поблагодарил их за работу.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский отметил работу сотрудников ГСЧС
Зеленский выразил благодарность всем спасателям, привлеченным в разборы завалов, тушение пожаров и другие операции, где они оказывали помощь людям. Он показал кадры украинских пожарных, на которых видно, что они рискуя собственной жизнью делают все возможное для спасения людей и животных.
"Защита от агрессии — это всегда спасение жизней, которые могут быть потеряны из-за вражеских разрушений и жестокости. И мы спасаем жизнь. Спасибо всем, кто заботится об Украине и наших людях!" — написал президент.
Напомним, в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве показали впечатляющее видео ликвидации последствий российского ракетного удара 2 января.
Добавим, спасатели ликвидировали последствия удара по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.
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