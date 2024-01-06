Зеленський показав неймовірні кадри роботи рятувальників під час обстрілів України
Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських рятувальників під час обстрілів України в період новорічних свят. Він поширив фото сміливих вогнеборців та подякував їм за роботу.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський відзначив роботу працівників ДСНС
Зеленський висловив вдячність усім рятувальникам, що були залучені в розборі завалів, гасінні пожеж та інших операціях, де надавали допомогу людям. Він показав кадри українських вогнеборців, на яких видно, що вони ризикуючи власним життям роблять усе можливе для порятунку людей і тварин.
"Захист від агресії — це завжди порятунок життів, які можуть бути втрачені через ворожі руйнування та жорстокість. І ми рятуємо життя. Дякую всім, хто дбає про Україну та наших людей!" — написав президент.
Нагадаємо, в Головному управлінні ДСНС України в місті Києві показали вражаюче відео ліквідації наслідків російського ракетного удару 2 січня.
Додамо, рятувальники ліквідовували наслідки удару по музею Романа Шухевича у Львові. Полум'я сягало масштабних розмірів, його гасили упродовж декількох годин.
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