Зеленський показав неймовірні кадри роботи рятувальників під час обстрілів України

Українські рятувальники. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських рятувальників під час обстрілів України в період новорічних свят. Він поширив фото сміливих вогнеборців та подякував їм за роботу.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський висловив вдячність усім рятувальникам, що були залучені в розборі завалів, гасінні пожеж та інших операціях, де надавали допомогу людям. Він показав кадри українських вогнеборців, на яких видно, що вони ризикуючи власним життям роблять усе можливе для порятунку людей і тварин.

"Захист від агресії — це завжди порятунок життів, які можуть бути втрачені через ворожі руйнування та жорстокість. І ми рятуємо життя. Дякую всім, хто дбає про Україну та наших людей!" — написав президент.

Рятувальники спілкуються з бабусею. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Працівники ДСНС рятують людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Психологи ДСНС спілкуються з потерпілими. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Працівники ДСНС рятують людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Рятувальник підписує прапор. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Працівники ДСНС рятують людей. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Врятований папуга. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Працівник ДСНС несе врятованого кота. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Один з рятувальників. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, в Головному управлінні ДСНС України в місті Києві показали вражаюче відео ліквідації наслідків російського ракетного удару 2 січня.

Додамо, рятувальники ліквідовували наслідки удару по музею Романа Шухевича у Львові. Полум'я сягало масштабних розмірів, його гасили упродовж декількох годин.