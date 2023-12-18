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Зеленский показал новые кадры военных на фронте зимой

18 декабря 2023 13:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский показал новые кадры военных на фронте зимой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский показал уникальные кадры украинских бойцов на фронте зимой. По его словам, украинцы всегда защищают себя и приобретают то, что нужно.

Соответствующие фотографии глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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"Украина всегда защищает себя. И получает то, что нужно. И даже тогда, когда кто-то сомневается, мы не сдаемся, а убеждаем и боремся. Боритесь — поборете. Именно так это и работает", — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что на Таврическом фронте противник трижды в неделю совершал по 80 наступательных действий ежедневно. При этом оккупанты стремятся проникнуть в населенные районы перед наступлением сильных морозов и из-за этого усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.

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